Riassunto: United Cloud, il polo per l’innovazione in più rapida crescita dell’Europa sud-orientale, seleziona Verimatrix XTD per la protezione delle app mobili

La piattaforma di punta TV 2.0 di United Cloud, estremamente popolare con il nome commerciale EON TV, acquisisce potenti difese informatiche

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO, California–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), leader nell’alimentare il moderno mondo connesso con una sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi che United Cloud distribuirà le tecnologie Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) per rafforzare ulteriormente le protezioni per la sua piattaforma di punta TV 2.0, estremamente popolare con il nome commerciale EON TV. United Cloud dispone di un polo per l’innovazione che sviluppa prodotti e soluzioni di altissimo livello per le attività dei settori di telecomunicazioni e media, sfruttando le soluzioni di sicurezza informatica Verimatrix per proteggere le applicazioni di streaming OTT.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori Verimatrix:

Jean-François Labadie, CFO



finance@verimatrix.com

Relazioni con i media Verimatrix:

USA



Matthew Zintel, Zintel Public Relations



matthew.zintel@zintelpr.com

Europa



Lara Joseph, Eskenzi PR



lara@eskenzipr.com