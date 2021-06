Riassunto: Unifrax annuncia la linea di produzione SiFAB™

Con il sostegno di Clearlake Capital, Unifrax produrrà tecnologia SiFAB nell’impianto di New Carlisle, aggiungendo fino a 74 nuovi posti di lavoro

NEW CARLISLE, Ind. e BUFFALO, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Unifrax, un produttore globale di materiali speciali ad alte prestazioni con sede a Buffalo, New York, ha annunciato i piani di costruzione della sua prima linea di produzione SiFAB (silicon fiber anode material, materiale anodo con fibra di silicio) su ampia scala presso il suo impianto produttivo situato nell’Indiana centro-settentrionale che potrebbe aggiungere fino a 74 nuovi posti di lavoro entro la fine del 2023.

La SiFAB è una tecnologia proprietaria di batterie con anodo in silicio che consente una densità energetica notevolmente maggiore in moduli di batteria al litio-ionico rispetto alle tecnologie prevalenti. La tecnologia SiFAB è attualmente in fase di sperimentazione avanzata e ha dimostrato prestazioni promettenti in moduli di batteria multipli.

