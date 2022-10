Riassunto: Un NFT di BAYC del valore di $137.000 vinto in una competizione Web3 di MetaWin che cambia la vita

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il fortunato utente di Web3 SUPER ha vinto il premio NFT BAYC #7159 che cambia la vita, dello straordinario valore di $137.000, tutto grazie alla società tecnologica innovativa MetaWin.





Il BAYC, il cui valore è sufficiente a comprare un’auto di lusso o una casa, è il premio più grande mai messo in palio sulla piattaforma di competizione di MetaWin, MetaWin.com. Inizialmente la data prevista per la messa in palio era il 30 ottobre, ma è stata anticipata al 10 ottobre a seguito dell’enorme numero di registrazioni ricevute.

Uno dei più rari nella collezione da 10.000 esemplari, il BAYC #7159 offre numerose caratteristiche interessanti.

