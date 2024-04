Riassunto: Tula Technology presenterà il Dynamic Motor Drive® (DMD) al Vienna Motor Symposium

La Tesla Model 3 aggiornata con il DMD e l’EESM disponibile per prove su strada

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Tula Technology, Inc., una delle principali aziende nello sviluppo di sistemi di propulsione ad alta efficienza, dimostrerà come funziona la sua tecnologia Dynamic Motor Drive® (DMD) alla 45a edizione dell’International Vienna Motor Symposium che si svolgerà dal 24 al 26 aprile a Vienna, in Austria. Tula ha aggiornato una Tesla Model 3 con un motore elettrico sincrono a eccitazione esterna (EESM) che utilizza il software DMD e questa strategia innovativa sarà presentata in occasione dell’evento.









Tula ha sviluppato DMD per migliorare l’efficienza dello schema propulsivo elettrico con una soluzione esclusivamente software. Con una strategia di ottimizzazione delle pulsazioni, DMD riduce il consumo di energia senza alcun impatto osservabile sulle vibrazioni e sulla rumorosità del veicolo.

