Riassunto: Tula rivela che la sua tecnologia determina una riduzione delle emissioni di CO2 dell’11% nei veicoli diesel mild hybrid

La soluzione efficiente in termini di costi aiuta a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni sanciti dalla direttiva Euro 7

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Tula Technology, Inc., azienda leader nel settore dell’efficienza nel campo della propulsione, ha pubblicato i risultati di uno studio di simulazione condotto di recente atto a valutare l’efficacia della sua nuova tecnologia. Lo studio ha confermato che la tecnologia Dynamic Skip Fire (DSF) sviluppata da Tula per i veicoli diesel mild hybrid è riuscita a ridurre le emissioni di CO 2 in un veicolo commerciale leggero con motore a 4 cilindri da 48 volt e 2,3 litri in condizioni del mondo reale difficili.

