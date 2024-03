Riassunto: Trustfull nomina Jim Greenwell in qualità di consulente esecutivo

MILANO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Trustfull, la piattaforma leader di decisione del rischio che si avvale di controlli silenziosi su telefoni, e-mail, indirizzi IP e di tecnologie on-device per combattere le frodi in ambito di onboarding, autenticazione e pagamenti, ha annunciato la nomina di Jim Greenwell in qualità di consulente esecutivo.









Greenwell entra a far parte dell’azienda con una profonda esperienza nel settore dell’identità digitale e della mobilità e di recente è stato consulente esecutivo di Thomson Reuters e AuthenticID, oltre a far parte dei consigli di amministrazione di Prove e Gravy Analytics. Jim è l’ex CEO di Danal, Inc. e ha guidato la crescita e l’innovazione dell’azienda nel settore dell’identità e dell’autenticazione mobile per più di dieci anni, fino alla sua vendita a Boku, Inc.

