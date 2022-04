Riassunto: True nomina Kate Vanek direttore generale per l’internazionale

Dopo aver rivestito posizioni dirigenziali presso BlackRock, Vanek supervisionerà ora la crescita globale della piattaforma di tecnologie e servizi per talenti di True

HADDONFIELD (NEW JERSEY)–(BUSINESS WIRE)–True, la piattaforma globale in più rapida crescita nell’ambito dei prodotti e servizi per la gestione innovativa dei talenti, ha annunciato in data odierna la nomina di Kate Vanek al ruolo di direttore generale per l’internazionale. Kate arriva in True da BlackRock, dove ha rivestito la duplice funzione di direttore finanziario EMEA e direttore operativo delle finanze globali.

In questa nuova posizione Kate lavorerà a stretto contatto con la direzione globale di True al fine di migliorare ed espandere l’attività internazionale di executive search e la piattaforma più ampia dei prodotti e servizi di gestione dei talenti, compresi Thrive, Synthesis e AboveBoard.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa:



Sarah Mikhailova



Vicepresidente delle comunicazioni



sarah@trueplatform.com