Riassunto: Tradeweb collabora con CFETS per lanciare Southbound Bond Connect, che estende la presenza cinese

Un nuovo canale di trading offre agli investitori della Cina continentale un più rapido accesso ai mercati del reddito fisso offshore

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), operatore leader globale di mercati elettronici per tassi, credito, patrimoni e mercati monetari, oggi ha annunciato l’espansione del suo trading link con CFETS previsto dal canale Bond Connect il 24 settembre per consentire alle istituzioni onshore della Cina continentale di investire nei mercati del reddito fisso di Hong Kong. Tradeweb è stata la prima piattaforma a consentire agli investitori offshore di comprare e vendere titoli cinesi onshore attraverso il proprio trading link request-for-quote (RFQ) a Northbound Bond Connect totalmente elettronico.

