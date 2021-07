Riassunto: Thales supporta gli operatori mobili con l’autenticazione biometrica vocale avanzata

La nuova soluzione si integra in modo lineare con le procedure dei call center già esistenti

È completamente semplice per gli utenti e permette al personale di concentrarsi sul miglioramento dei servizi

La funzionalità di identificazione vocale di Thales supporta sia la rilevazione delle frodi sia l’autenticazione dei legittimi clienti, in tutta semplicità

PARIGI – LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)–Thales annuncia una nuova soluzione biometrica vocale, parte della piattaforma dei servizi per la Trusted Digital Identity targata Thales per l’onboarding e l’autenticazione. La soluzione risponde alla crescente domanda, da parte dei call center degli operatori mobili, di strumenti per la lotta alle frodi legate all’identità e offre al contempo un’esperienza cliente semplice. Fornita in collaborazione con ID R&D, un leader nel settore della biometria vocale, questa nuova funzionalità rafforza ulteriormente la piattaforma per la Trusted Digital Identity di Thales, che prevede già la verifica avanzata dei documenti di identità e l’autenticazione biometria avanzata, come il riconoscimento facciale e delle impronte digitali.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

