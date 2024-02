Riassunto: Tecnotree conclude un accordo da più milioni di dollari con Umniah, aprendo la strada alla trasformazione del BSS integrato Sensa AIML

ESPOO, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–Tecnotree, la piattaforma digitale globale e leader di servizi in ambito di intelligenza artificiale, 5G e tecnologie cloud-native, ha annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo da diversi milioni di dollari con Umniah, un fornitore leader con 3 milioni di abbonati di una serie di soluzioni telecom nella regione MENA. Con questo progetto, Tecnotree ambisce a fornire all’operatore una soluzione di customer engagement BSS integrata con l’intelligenza artificiale. L’accordo, che prevede l’implementazione di uno stack BSS completo assieme alla piattaforma Tecnotree Sensa Intelligence, rende operativa l’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali e rappresenta la seconda conquista per Tecnotree in termini di casi d’uso dell’esperienza cliente guidati dall’AIML.









