Riassunto: Tan Delta – La tecnologia avanzata di analisi del petrolio in tempo reale potrebbe ridurre il consumo di petrolio di oltre 12 miliardi di litri all’anno, l’equivalente della riduzione di emissioni di CO2 pari a 35,7 milioni di tonnellate

SHEFFIELD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Ogni anno vengono utilizzati 40 miliardi di litri di olio lubrificante per mantenere la maggior parte dei macchinari in funzione in maniera efficiente e affidabile – compresi macchinari utilizzati per la produzione, imbarcazioni, aerei, gru, robot, generatori, turbine eoliche, camion e automobili – perfino veicoli elettrici. Tuttavia, un nuovo studio dimostra che la maggior parte dell’olio lubrificante viene sostituito quando ha ancora il 30% di utilità, il che significa che 12 miliardi di litri di olio vengono inutilmente consumati e smaltiti ogni anno.





Questo rappresenta un enorme costo nascosto – sia ambientale, pari a 35,7 milioni di tonnellate di CO2 (o l’equivalente della rimozione di 1,5 milioni di automobili dalle strade) che economico, pari a $120 miliardi solo in petrolio ogni anno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Per maggiori informazioni contattare Rhianne Prenton (Marketing Manager) presso Tan Delta Systems, UK:



Email: Rhianne.prenton@tandeltasystems.com

Tel: +44 (0) 845 094 8710