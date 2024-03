Riassunto: Talkdesk ammoderna i call center on-premise lanciando un’innovativa suite di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale generativa

Talkdesk Ascend Connect perfeziona l’esperienza del cliente e ottimizza le operazioni senza bisogno di riorganizzare l’infrastruttura, rivoluzionando il servizio clienti

Talkdesk Ascend Connect è la prima suite nel settore di applicazioni per l’esperienza del cliente (CX) basate sull’intelligenza artificiale generativa che si integra con call center on-premise di terze parti senza richiedere una riorganizzazione completa dell’infrastruttura.

Grazie a un flessibile modello di adozione, Talkdesk Ascend Connect offre vasta competenza nel settore e soluzioni basate sull’IA scalabili e affidabili per ottimizzare gli investimenti nell’attuale tecnologia e aumentare l’agilità delle attività aziendali.

Tramite componenti quali Talkdesk Autopilot, Talkdesk Copilot, Talkdesk Interaction Analytics e Talkdesk AI Trainer, Talkdesk Ascend Connect consente alle imprese di sfruttare la potenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e dell’IA generativa, migliorando la qualità del servizio, la personalizzazione e i dati operativi senza bisogno di ricorrere a costosi scienziati dei dati o lunghe implementazioni.

SAN FRANCISCO e ORLANDO, Florida–(BUSINESS WIRE)–Talkdesk, Inc., una delle principali imprese internazionali nel settore dei call center di aziende di tutte le dimensioni che utilizzano l’IA, sta mettendo in grado i call center di migliorare le esperienze dei clienti, conferire maggiore autonomia agli agenti e ottimizzare le operazioni mediante Talkdesk Ascend Connect, la prima suite nel settore di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale generativa per ambienti on-premise.





