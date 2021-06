Riassunto: Stilla Technologies rafforza il team esecutivo con la nomina di Matthew Grow, PhD, a vicepresidente di Marketing Globale e Operazioni Commerciali

Il veterano delle scienze della vita dirigerà la commercializzazione della rivoluzionaria tecnologia della PCR digitale per un’ampia gamma di applicazioni di ricerca di base e cliniche

BOSTON & PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Stilla Technologies, la società incentrata sull’innovazione delle soluzioni di PCR digitale di prossima generazione per la ricerca nelle scienze della vita e la diagnosi clinica, oggi ha annunciato la nomina di Matthew Grow, PhD, al ruolo di Vice Presidente di Global Marketing and Commercial Operations. Il Dott. Grow ha una formazione di biologo molecolare e porta a Stilla oltre 25 anni di esperienza nella ricerca biologica e nella gestione commerciale in un periodo di crescita dinamica per la società e per la PCR digitale, che sta trasformando i settori della genomica e dell’analisi genetica.





