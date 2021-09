Riassunto: Sportradar annuncia prezzi dell’offerta pubblica iniziale

NEW YORK e ST. GALLEN, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Sportradar Group AG (“Sportradar”), tra i maggiori attori mondiali in ambito di servizi e prodotti per l’intrattenimento e le scommesse nel settore sportivo e numero uno in termini di fatturato per le soluzioni B2B per il settore mondiale delle scommesse sportive, ha annunciato in data odierna i prezzi dell’IPO, con 19.000.000 azioni ordinarie di classe A offerte al pubblico al prezzo di 27,00 dollari per azione. Inoltre Carsten Koerl, fondatore e amministratore delegato di Sportradar, ha concesso a chi sottoscrive le azioni un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di altri 2.850.000 di azioni ordinarie di classe A allo stesso prezzo dell’IPO.

Si prevede che le azioni saranno negoziate sul Nasdaq Global Select Market a partire da martedì 14 settembre 2021 con il simbolo ticker “SRAD.”

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

