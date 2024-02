Riassunto: solutions by stc firma un accordo di Open RAN con Mavenir per lanciare la prima RAN aperta commerciale in Arabia Saudita

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–solutions by stc, l’azienda principale per la trasformazione digitale in Arabia Saudita e nella regione, annuncia un accordo di Open RAN con Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete nativa sul cloud che realizza il futuro delle reti, per lanciare la prima rete commerciale Open RAN in Arabia Saudita. L’annuncio è uno stimolo alla missione strategica del Gruppo stc di fornire tecnologie emergenti ai clienti mobili del Regno, a supporto della strategia della trasformazione digitale Vision 2030.









Il servizio dovrebbe essere attivo a livello commerciale con la sua rete Open RAN di nuova generazione nel 2024, questa decisione segue una implementazione iniziale riuscita per la rete di accesso NSA multistrato 4G e 5G sulla piattaforma Open RAN di stc, installata in collaborazione con le soluzioni fornite da stc e Mavenir.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

