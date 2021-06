Riassunto: SoftServe espande la partnership tecnologica con UNICEF Ucraina

La società fungerà da consulente e partner tecnologico a sostegno dei programmi dell’UNICEF

LEOPOLI, Ucraina–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, prestigiosa impresa di consulenza e autorevole voce del settore digitale, e UNICEF Ucraina prolungano la propria collaborazione strategica fino al 2023. SoftServe fungerà ora da consulente e partner tecnologico per i progetti di UNICEF Ucraina destinati a concretizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile per i bambini. Le parti hanno delineato le opportunità di collaborazione nello sviluppo di software e in altre attività atte a sostenere i programmi dell’UNICEF in Ucraina nei campi dell’istruzione, della sanità, della protezione dei minori, delle politiche sociali, delle comunicazioni per lo sviluppo e non solo.

La collaborazione tra SoftServe e UNICEF Ucraina risale all’aprile 2020.

