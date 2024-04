Riassunto: Smiths Detection lancia uno scanner a diffrazione a raggi X all’avanguardia

Il controllo della sicurezza raggiunge nuovi livelli con precisione senza pari nella discriminazione del materiale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Smiths Detection, un leader globale nel rilevamento delle minacce e nelle tecnologie di controllo della sicurezza, oggi annuncia il lancio di SDX 10060 XDi, uno scanner a raggi X innovativo potenziato dalla tecnologia a diffrazione.





La diffrazione a raggi X (XRD) è una potente tecnologia investigativa che offre capacità di discriminazione del materiale e identificazione delle sostanze ad alta precisione basate sulla struttura molecolare di un oggetto. La XRD è particolarmente adatta a rilevare composti in costante evoluzione sotto forma di polvere, liquidi o solidi, come ad esempio esplosivi ‘fatti in casa’ o narcotici, perfino per materiali con densità simili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

FTI Consulting

Tom Hufton/Matthew Young/Liam Gerrard



sc.smithsdetection@fticonsulting.com

+44 (0)20 3727 1000