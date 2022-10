Riassunto: SmartStream lancia la soluzione di controllo dei conti abilitata dall’intelligenza artificiale per soddisfare la norma ISO 20022

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream, il provider di soluzioni finanziarie di Transaction Lifecycle Management (TLM®), annuncia oggi il lancio di TLM Aurora Advanced Account Control, che consente ai clienti di essere pronti per gli standard ISO 20022 – la nuova soluzione abilitata all’intelligenza artificiale consentirà ai clienti di gestire grandi serie di dati verificati, non solo a fini di riconciliazione, ma anche per i sistemi downstream.

Concepito secondo gli standard ISO 20022, TLM Aurora Advanced Account Control non solo accetta in modo nativo set di dati più grandi, ma li supporta anche con l’introduzione di una piattaforma di streaming che consente di verificare i dati per altre aree dell’organizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Shamira Alidina, Media Relations Director, Dina Communications



Tel: +44 (0) 7801 590718



Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, Marketing Director, SmartStream Technologies



Tel: +44 (0) 20 7898 0630



Email: nathan.gee@smartstream-stp.com

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.smartstream-stp.com