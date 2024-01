Riassunto: SLB e Equinor trivellano la sezione di pozzi più autonoma ad oggi

Le soluzioni digitali di trivellazione di SLB hanno consentito a Equinor di implementare trivellazioni autonome nella sua piattaforma Peregrino C in Brasile





HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un passaggio significativo per le operazioni di trivellazione interamente autonome nella piattaforma brasiliana Peregrino C di Equinor. La combinazione di tecnologie digitali di SLB per l’automazione delle superfici, trivellazione autonoma sul fondo e trivellazione direzionale hanno consentito la trivellazione al 99% di una sezione da 2,6 km in modalità di controllo autonomo. In un programma di cinque pozzi, è stato raggiunto un aumento del 60% del tasso di penetrazione, che ha permesso di ottenere pozzi più rapidamente pur riducendo i costi e le emissioni di carbonio.

“Si tratta di un traguardo entusiasmante nel percorso verso operazioni di trivellazione totalmente autonome”, ha dichiarato Jesus Lamas, Presidente di Well Construction, SLB.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

