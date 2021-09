Riassunto: Singapore in cima alla classifica delle principali giurisdizioni regolatorie per le multinazionali – Mercator

Seguita dall’Australia e dal Regno Unito

Il Kazakistan la più complessa di oltre 160 giurisdizioni

La regione Asia-Pacifico la migliore nel complesso.

LONDRA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Singapore è stata individuata come la principale giurisdizione in cui le multinazionali possono basare affiliate ovvero ‘entità’ da un punto di vista di governo d’impresa e normativo, secondo uno studio inaugurale che classifica oltre 160 giurisdizioni del mondo in relazione sia al costo che alla velocità di conduzione del business.

Il Mercator Entity Management (MEM) Report 2021 delinea i problemi a cui i dirigenti, i direttore degli uffici legali e i funzionari di segreteria aziendale devono far fronte nei paesi in cui si trovano le entità delle multinazionali. Lo studio include le regioni con il massimo livello di attività regolatoria, il costo medio della regolamentazione delle entità in ciascuna giurisdizione e il tempo complessivo necessario per completare le attività (fare clic qui per scaricare il rapporto).

