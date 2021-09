Riassunto: SiFAB™ by Unifrax verrà presentato al The Battery Show North America

Con il supporto di Clearlake Capital, la nuova tecnologia di accumulo proprietaria di Unifrax offre risultati promettenti con prove di applicazione nel mondo reale

BUFFALO, N.Y.–(BUSINESS WIRE)–Unifrax, importante produttore di materiali speciali ad alte prestazioni, presenterà la sua ultima novità, la tecnologia di accumulo con anodo in fibra di silicio SiFAB™, alla fiera degli accumulatori che si terrà la prossima settimana a Novi, in Michigan. Unifrax ha lanciato SiFAB all’inizio di quest’anno, e presenterà la nuova tecnologia a base di fibra in silicio durante una presentazione e una mostra tecnica al The Battery Show and Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo (Fiera degli accumulatori ed Expo tecnologico dei veicoli elettrici e ibridi) al Suburban Collection Showplace, dal 14 al 16 settembre p.v.

Bruce Zoitos, veterano scienziato e dirigente del settore ricerca materiali presso Unifrax, presenterà i dati ottenuti a seguito di test avanzati su SiFAB, che ha dimostrato prestazioni promettenti in vari sistemi di accumulo.

