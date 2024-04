Riassunto: SiAT si allea con Zeon per lanciare SWCNT, la pasta conduttiva innovativa che migliora la carica rapida delle batterie e la densità energetica

TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–SiAT, una delle principali aziende taiwanesi produttrici di nanomateriali avanzati per batterie, è entusiasta di annunciare una collaborazione strategica con la giapponese Zeon Corporation. La collaborazione porta l’introduzione di una pasta conduttiva di nanotubi di carbonio a parete singola. Il prodotto è in grado di sostituire o essere abbinato al nero di carbonio per servire da additivo conduttivo nelle formulazioni catodo/anodo delle batterie agli ioni di litio; inoltre, ha ampie applicazioni nelle pellicole trasparenti e nella schermatura EMI.





Zeon produce nanotubi di carbonio a parete singola (SWCNT) che dimostrano di avere proprietà uniche, tra cui un elevato rapporto di aspetto, un’elevata purezza e un’elevata superficie specifica.

Contacts

Andrius Skirkevicius



+370-64190876



+886-3-463-6969



andrius_skirkevicius@siat.cc