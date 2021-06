Riassunto: Sevan annoverata tra le migliori aziende nelle classifiche di Engineering News-Record del 2021

DOWNERS GROVE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), prestigioso fornitore di portata globale di soluzioni innovative per la progettazione e la gestione di programmi e servizi per l’edilizia e per l’analisi di dati, si è classificata ai primi posti nelle classifiche pubblicate di recente da Engineering News-Record (ENR).

Sevan si è classificata al 21° posto nella classifica delle 50 migliori società di gestione di programmi e al 44° posto nella classifica delle 100 migliori società di gestione su commissione di progetti edilizi, entrambe stilate da ENR. Questo è il quarto anno consecutivo in cui Sevan è stata annoverata tra le 50 migliori società di gestione di programmi e il terzo in cui è stata inclusa tra le le 100 migliori società di gestione su commissione di progetti edilizi.

“Siamo estremamente onorati di aver ottenuto tale riconoscimento settoriale che evidenzia la dedizione esemplare del nostro team verso i nostri clienti e partner” ha dichiarato Jim Evans, Presidente e Amministratore delegato di Sevan.

