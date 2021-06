Riassunto: Schlumberger si impegna a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050

Il piano di decarbonizzazione basato sulla tecnologia contempla le emissioni generate dalle operazioni e dai clienti, nonché le azioni associate a emissioni di carbonio negative

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger ha annunciato oggi il proprio impegno a raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra (GES) entro il 2050. Rifacendosi ai fondamenti della scienza del clima, Schlumberger ha dedicato 18 mesi alla conduzione di un’analisi a vasto spettro e alla messa a punto di un piano di decarbonizzazione avvalendosi della collaborazione di esperti. Con una dipendenza minima dalle compensazioni, il piano è finalizzato in via primaria alla riduzione delle emissioni di Scope 1, 2 e 3 nell’ambito dell’intera catena del valore del settore gas e petrolio, includendo il lancio del proprio portafoglio di Tecnologie di transizione per assistere i clienti e il settore in generale a tener fede ai loro impegni di decarbonizzazione.

Schlumberger si impegna a raggiungere zero missioni nette, usando i valori del 2019 come riferimento, servendosi di una roadmap completa per la riduzione delle emissioni nel breve termine e perseguendo i seguenti obiettivi ad interim:

riduzione del 30% delle emissioni di Scope 1 e 2 entro il 2025;

riduzione del 50% delle emissioni di Scope 1 e 2 e riduzione del 30% delle emissioni di Scope 3 entro il 2030;

zero emissioni nette con una dipendenza minima dalle compensazioni entro il 2050



Durante il percorso verso zero emissioni nette, Schlumberger garantirà la trasparenza in linea con i quadri regolatori della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) e dei Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

