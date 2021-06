Riassunto: Schlumberger e IBM annunciano una soluzione aziendale basata sul cloud ibrido per la gestione dei dati per il settore energetico

La prima soluzione basata sul cloud ibrido per la piattaforma dati OSDU™, lo standard per la gestione dei dati per il settore energetico, è pronta per essere implementata dai clienti

LONDRA e ARMONK, New York–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger e IBM hanno annunciato oggi una soluzione aziendale commerciale basata sul cloud ibrido, la prima del settore, per la piattaforma dati OSDU.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Giles Powell – Direttore, Comunicazioni aziendali, Schlumberger Limited



Tel.: +1 (713) 375-3494



communication@slb.com

Ken Saunders – Relazioni esterne, IBM



Tel.: +44 7887 830036



saundken@uk.ibm.com

Investitori

Ndubuisi Maduemezia – Vicepresidente, Relazioni con gli investitori, Schlumberger Limited



Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori, Schlumberger Limited



Tel.: +1 (713) 375-3535



investor-relations@slb.com