Riassunto: Schlumberger annuncia la teleconferenza per la discussione dei risultati finanziari registrati nel secondo trimestre dell’esercizio 2021

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Limited (NYSE:SLB) terrà una teleconferenza il 23 luglio 2021 per discutere i risultati relativi al secondo trimestre che si chiuderà il 30 giugno 2021.

La teleconferenza avrà inizio alle ore 9.30 del fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti e un comunicato stampa sui risultati verrà rilasciato alle ore 7.00 del fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti.

Per accedere alla teleconferenza, gli ascoltatori sono invitati a contattare il centralino addetto alle conferenze al numero +1 (844) 721-7241 per chi chiama dal Nord America o al numero +1 (409) 207-6955 per chi chiama da altri Paesi circa 10 minuti prima dell’inizio della teleconferenza, il cui codice di accesso è 8858313.

Un webcast della teleconferenza sarà trasmesso simultaneamente all’indirizzo www.slb.com/irwebcast esclusivamente in formato audio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ndubuisi Maduemezia – Vicepresidente, Relazioni con gli investitori, Schlumberger Limited



Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori, Schlumberger Limited







Ufficio +1 (713) 375-3535



investor-relations@slb.com