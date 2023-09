Riassunto: S-Docs svela la prossima esperienza next-level per ridefinire l’efficienza operativa

S-Docs dimostra come l’impegno continuo nel migliorare l’efficienza del workflow per i documenti ha portato a tre nuove importanti innovazioni





NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–S-Docs, azienda leader di mercato nel settore della Document Automation ed E-signature, ha oggi annunciato tre importanti aggiornamenti nel proprio prodotto di punta per la Document Automation. Questi aggiornamenti verranno rilasciati in tre momenti diversi e includono un nuovo workflow di creazione per i documenti, una nuova esperienza di template editor all’avanguardia e una assistente basato su IA per i documenti.

“S-Docs continua a innovarsi per ridefinire il concetto di produttività per i nostri clienti”, ha riferito Brian Stimpfl, Chief Executive Officer di S-Docs. “Questa nuova evoluzione del nostro prodotto semplificherà di molto i workflow dei nostri utenti per massimizzare l’efficienza operativa e migliorare la customer experience”.

