Riassunto: Rockwell Automation effettua un investimento strategico nel fondo Momenta che sviluppa una tecnologia industriale del futuro, sostenibile e incentrata sulle persone.

L’investimento nel fondo di venture capital Momenta Industry 5.0 offre a Rockwell Automation accesso anticipato a una tecnologia innovativa che promuove resilienza, agilità e sostenibilità

MILWAUKEE–(BUSINESS WIRE)–Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il proprio investimento in Industry 5.0 Fund di Momenta – un fondo di venture capital e creazione del valore che supporta imprenditori e imprenditrici la cui attenzione è focalizzata su operazioni industriali resilienti, sostenibili e incentrate sulle persone – che le fornisce un accesso anticipato a una tecnologia innovativa che ha tutte le premesse per avere un effetto dirompente sui mercati industriali e aumentare la sostenibilità.





La società svizzera Momenta ha lanciato il fondo da 100 milioni di dollari in collaborazione con la Commissione UE per sostenere le start up impegnate nel portare avanti l’iniziativa Industria 5.0 della Commissione.

