Riassunto: Riddle&Code sta facendo il passo successivo verso il focus sui prodotti Web3 e il lancio del network RDDL con l’annuncio della nomina del nuovo Ceo John Calian

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Riddle&Code GmbH è lieta di annunciare che John Calian è il nuovo Ceo dell’azienda.





“Sono grato di essere stato prescelto come nuovo Ceo di Riddle&Code. La nostra azienda è guidata da uno scopo – integrare macchine industriali nel Web3. È un privilegio dirigere un team dedicato alle economie dei token basate sulle macchine, rendendo possibili sistemi energetici resilienti, ecologici, sostenibili”, commenta Calian. “Questa è la nostra mission. M’impegnerò al massimo per servire il team e i clienti mettendo in grado i nostri dirigenti e dipendenti di operare al meglio.

