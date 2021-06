Riassunto: Raven fornisce la piattaforma OMNiPOWER™ alla prima azienda agricola OMNi del mondo

Haggerty AgRobotics si impegna a risolvere la carenza di manodopera in campo agronomico

SIOUX FALLS, Dakota del Sud–(BUSINESS WIRE)–Raven Industries, Inc. (la Società; NASDAQ:RAVN), azienda leader nel settore delle tecnologie autonome per l’agricoltura, ha annunciato oggi l’acquisto della seconda piattaforma OMNiPOWER™ di Haggerty AgRobotics. La tecnologia di precisione e guida autonoma di Raven fornirà ad aziende agricole e coltivatori diretti soluzioni efficaci per rispondere alla crescente carenza di manodopera del settore agricolo.





“Le preoccupazioni riguardo alla carenza di manodopera tra i coltivatori diretti ha aumentato l’esigenza di una maggiore automazione e supporto della robotica all’interno delle aziende agricole”, ha dichiarato Chuck Baresich, presidente di Haggerty AgRobotics.

Haggerty Creek Ltd., affermata società impegnata a soddisfare le esigenze di produzione di grano e colture degli agricoltori dell’Ontario, in Canada, collabora con Raven da oltre un decennio per risolvere le problematiche del settore.

