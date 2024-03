Riassunto: Qualcomm aumenta il dividendo trimestrale

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato che il Consiglio di amministrazione ha approvato un aumento del dividendo trimestrale, pagabile in contanti, da 0,80 a 0,85 USD per azione ordinaria. L’aumento andrà in vigore per dividendi trimestrali pagabili dopo il 21 marzo 2024 e porterà l’importo pagato annualmente a 3,40 USD per azione ordinaria.

Commenta Cristiano Amon, Presidente e Ceo Qualcomm Incorporated: “ Siamo lieti di annunciare un aumento del dividendo trimestrale. Continueremo a impegnarci per restituire capitale agli azionisti adottando una politica bilanciata in merito, che include un programma di riacquisto di azioni antidiluizione”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente Qualcomm:



Mauricio Lopez-Hodoyan, Rapporti con gli investitori



Telefono: 1-858-658-4813



E-mail: ir@qualcomm.com