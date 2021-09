Riassunto: Primo aggiornamento su ampia scala dell’MMORPG “MIR4” di Wemade previsto per settembre

A seguito del lancio in 170 Paesi accolto con grande entusiasmo, “MIR4” verrà aggiornato per la prima volta questo mese.





SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Sulla scia del lancio globale che ha riscosso un grande successo, “MIR4” verrà sottoposto al suo primo aggiornamento su ampia scala. Verranno proposti nuovi contenuti, tra cui la prima guerra globale tra clan, Clan Challenge (sfida dei clan) e Solitude Training (addestramento solitario).

Oggi (10 settembre) è stato lanciato il contenuto inedito Hidden Valley Capture (Cattura della Valle nascosta). La battaglia per conquistare la Hidden Valley è una lotta tra i diversi clan per il controllo della fonte di Darksteel, la risorsa più importante nel gioco.

