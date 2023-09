Riassunto: Precisely annuncia potenti capacità di visualizzazione in 3D nell’ultima versione di MapInfo Pro

La visualizzazione simultanea in 2D e 3D rivela nuovi livelli di contesto basati sull’ubicazione per la sicurezza nelle decisioni

BURLINGTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Precisely, il leader globale nell’integrità dei dati, oggi ha annunciato il lancio di MapInfo Pro v2023– l’ultima versione del suo diffuso Sistema Informativo Geografico (GIS) da tavolo. I clienti ora potranno accedere rapidamente e facilmente a una visione tridimensionale (3D) dei rischi e delle opportunità mediante una nuova serie di strumenti di visualizzazione. Gli utenti saranno anche in grado di connettersi facilmente ad analisi spaziali a livello aziendale per una collaborazione semplificata nell’intera azienda e accedere a diversi nuovi aggiornamenti per velocizzare il “time to value”, ossia il tempo impiegato perché si realizzi il valore di un prodotto o servizio.









