Riassunto: PMI lancia un hub nella realtà virtuale per ispirare le persone a realizzare le loro idee

L’esperienza digitale mira a dare impulso ai sogni e agli obiettivi posposti dei “changemaker”

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–Il Project Management Institute (PMI) oggi ha lanciato Make Reality, un hub virtuale progettato per ispirare e sostenere i changemaker mentre questi “artefici del cambiamento” promuovono la trasformazione e creano un impatto positivo nel mondo mentre procedono durante la pandemia di COVID-19. Raccontando le storie uniche di queste personalità creative – all’avanguardia nel dare impulso al cambiamento, sotto l’aspetto sia personale che professionale – mentre esercitavano la loro influenza nel mondo di oggi incentrato sui progetti, l’hub virtuale le mette in grado di iniziare il loro progetto successivo o di completare un progetto lasciato in sospeso.





