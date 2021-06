Riassunto: Pattern Computer sviluppa un test COVID-19 che produce risultati attendibili in 15 secondi

L’innovativo test rapido ad alta precisione accelererà la diagnosi delle infezioni da COVID-19, accrescerà la disponibilità di test, consentirà ai centri diagnostici di eseguire un volume più elevato di test in tempi ridotti e permetterà a professionisti sanitari e cittadini di assumere decisioni informate e tempestive

FRIDAY HARBOR, Washington–(BUSINESS WIRE)–Pattern Computer,® Inc. (PCI) ha sviluppato un nuovo test per la diagnosi in tempo quasi reale (15 secondi) delle infezioni da SARS-CoV-2. Diversamente dai test ampiamente diffusi basati sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) o sull’identificazione di anticorpi che impiegano almeno 15 minuti per produrre risultati e richiedono l’impiego di reagenti scarsamente disponibili, il nuovo metodo messo a punto da PCI permette di eseguire un elevato volume di test senza dover usare reagenti chimici in siti dove ciò sarebbe problematico, come ingressi di aziende, sedi di eventi, tribunali, strutture statali e federali, aree di screening dell’Amministrazione della sicurezza dei trasporti (Transportation Security Administration, TSA) e porti d’ingresso.

“La disponibilità di un test COVID-19 ad alta precisione, nonché facile e veloce da somministrare sarà fondamentale per la TSA e per le compagnie aree per migliorare la sicurezza e la fiducia dei passeggeri alla luce della crescita del traffico passeggeri e dell’inasprimento dei requisiti di sorveglianza sanitaria” ha affermato Bob Edwards, ex direttore informatico presso United Airlines.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

