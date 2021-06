Riassunto: Parte il progetto dell’aliante elettrico indipendente EUROGLIDER

TOLOSA, Francia–(BUSINESS WIRE)–Il risultato di una collaborazione innovativa tra la European Association for the Development of Gliding (AEDEVV), Dassault Aviation e le scuole di ingegneria dell’ISAE Group, il progetto EUROGLIDER mira a sviluppare un aliante elettrico a due posti per l’addestramento, il rilascio e la pratica. All’incrocio di varie sfide tecnologiche, il progetto è attualmente in fase sperimentale e presto inizieranno i preparativi per la sua fase industriale. L’ambizione di questo aliante è quella di riuscire a realizzare voli di addestramento completi in maniera autonoma, senza dover attendere le condizioni atmosferiche favorevoli e nel rispetto dell’ambiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

