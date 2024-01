Riassunto: Parse Biosciences rileva Biomage

La piattaforma di analisi consente l’esplorazione avanzata e accessibile dei dati di singole cellule

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Parse Biosciences, un fornitore leader di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha annunciato di aver rilevato la società di software per l’analisi dei dati Biomage. Grazie all’acquisizione, i clienti avranno accesso a una gamma più ricca di strumenti per l’analisi di singole cellule mediante un’interfaccia intuitiva. Abbinando gli strumenti avanzati di analisi dei dati di Biomage e la tecnologia combinatoria di barcoding Evercode di Parse, i ricercatori ottengono informazioni approfondite con tempi di analisi drasticamente ridotti.





Biomage ospita e supporta la più grande entità comunitaria di Cellenics ®, una piattaforma di analisi dei dati per il sequenziamento dell’RNA di singole cellule su base cloud.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jay Roberts, SRPR



jay@shevrushpr.com | 917.696.2142