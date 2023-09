Riassunto: Panasonic dà impulso al conseguimento degli obiettivi climatici europei con la tecnologia green

Con investimenti di centinaia di milioni nella produzione di pompe di calore e in progetti di produzione di pile a combustibile a idrogeno su grande scala, Panasonic dimostra un forte impegno nella transizione a impianti di riscaldamento e per l’energia più verdi in Europa.

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Panasonic riafferma la sua ambizione di essere uno dei fattori trainanti nella decarbonizzazione della società e dell’Europa all’IFA 2023 tenutosi a Berlino. “L’anno scorso, all’IFA, ci siamo impegnati ad accelerare il nostro sostegno alla neutralità del carbonio e all’economia circolare in Europa. Il nostro obiettivo è bilanciare il benessere delle persone e la sostenibilità globale e abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per realizzare questa visione ed essere il partner migliore al momento di abbracciare questi valori”, spiega Masahiro Shinada, Ceo Panasonic Corporation.









