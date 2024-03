Riassunto: Ørsted sceglie PCI Energy Solutions per offrire una completa piattaforma di scambio di energia e gestione del rischio negli Stati Uniti

NORMAN, Okla.–(BUSINESS WIRE)–Impegnata a potenziare le aziende energetiche con software innovativo, PCI Energy Solutions è stata scelta da Ørsted per fornire una piattaforma completa per l’espansione di Ørsted nel mercato statunitense.





PCI implementerà il suo software ETRM per snellire i flussi di lavoro di Ørsted per FTR (Financial Transmission Rights, diritti di trasmissione finanziaria), scambi OTC (over-the-counter), scambi commerciali e funzionalità “bid-to-bill” all’ingrosso su diversi mercati.

Da importante società di energia pulita negli Stati Uniti, Ørsted ha scelto PCI dopo un accurato processo di valutazione dei fornitori e ha scelto PCI per la sua piattaforma adatta al suo scopo, le competenze nel settore energetico e l’impegno al successo dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Morgan Day



PCI Energy Solutions



405.447.6933



mday@pcienergysolutions.com