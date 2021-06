Riassunto: ONWARD riceve la FDA Breakthrough Device Designation per ARC-IM per la pressione sanguigna e il controllo del tronco nella lesione del midollo spinale

Terza designazione di dispositivo innovativo assegnata all’azienda per le tecnologie innovative

EINDHOVEN, Paesi Bassi & LOSANNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–ONWARD ha annunciato oggi che l’azienda ha ricevuto lo status di Breakthrough Device Designation dalla U.S. Food and Drug Administration (FDA) per la sua piattaforma ARC-IM per il controllo della pressione sanguigna e del tronco nelle persone con lesioni del midollo spinale. Questo è il terzo Breakthrough Device Designation assegnato a ONWARD, dopo i precedenti riconoscimenti per ARC-EX per la funzione degli arti superiori e ARC-IM per la mobilità.

ARC-IM consiste in un generatore di impulsi impiantabile e in un elettrocatetere che viene posizionato vicino al midollo spinale.

