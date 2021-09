Riassunto: Ontix collabora con Mavenir per offrire una connettività mobile host neutra all’interno di edifici su rete Open RAN

READING, Inghilterra, e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che sta plasmando il futuro delle reti con un software cloud nativo compatibile con qualsiasi ambiente cloud e trasformando il modo in cui si connette il mondo, ha annunciato oggi che Ontix, fornitore di infrastrutture come servizio di nuova generazione, lancerà un progetto Open RAN pilota per la connettività host neutra all’interno di un complesso direzionale sito nel centro di Londra, basato sulla soluzione MAVair di Mavenir.

La piattaforma Open RAN verrà allestita presso l’Ontix Data Centre di Londra, mentre le singole microcelle saranno implementate nell’edificio di un cliente di Ontix.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto relazioni pubbliche per Mavenir

Emmanuela Spiteri



PR@mavenir.com

Relazioni pubbliche (EMEA)

Kevin Taylor



KTaylor@GlobalResultsPR.com

Contatto relazioni pubbliche per Ontix:

Richard Howson



richard.howson@temono.com