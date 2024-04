Riassunto: Once For All rileva Nalanda Global

L’acquisizione amplia la presenza europea e la gamma di prodotti di Once For All





BASINGSTOKE, Inghilterra e PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Once For All (la “Società”), azienda leader europea nella conformità delle catene di fornitura e nelle soluzioni di approvvigionamento sostenibile per l’ambiente edificato, è entusiasta di annunciare l’acquisizione di Nalanda Global (“Nalanda”), importante piattaforma spagnola di software per la gestione del rischio e della conformità delle catene di fornitura.

La transazione estende la presenza europea di Once For All con l’ingresso in Spagna, potenziandone l’offerta diversificata della piattaforma tecnologica, aggiungendo maggiori volumi e la capacità di fornire alla sua clientela una gamma di prodotti più ampia. Analoga a Once For All, Nalanda gestisce una rete basata su SaaS (software as a service) che assiste gli appaltatori in vari settori nella gestione di subappaltatori nella propria catena di fornitura.

