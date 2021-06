Riassunto: Nucleai e Merck KGaA Darmstadt, Germania stringono una collaborazione nel campo della medicina traslazionale che si serve della piattaforma per biomarcatori basata sull’intelligenza artificiale di Nucleai

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Nucleai (www.nucleaimd.com), azienda operante nel campo della medicina di precisione che impiega una tecnologia di analisi delle immagini utilizzando l’intelligenza artificiale per agevolare lo sviluppo di nuovi biomarcatori basati su campioni patologici e Merck KGaA, Darmstadt, Germania, prestigiosa società specializzata nei settori scientifico e tecnologico, hanno ha annunciato di aver stretto una collaborazione a lungo termine per lo sfruttamento della piattaforma di scoperta di biomarcatori e analisi delle immagini di Nucleai per diversi prodotti oncologici in fase clinica di Merck KGaA, Darmstadt, Germania.

Nell’ambito di tale collaborazione, Merck KGaA, Darmstadt, Germania sfrutterà la piattaforma di Nucleai per ricerche esplorative e, potenzialmente, per sviluppare ulteriormente biomarcatori basati su campioni patologici identificati come strumenti diagnostici complementari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

