Riassunto: NTT lancia Edge-as-a-Service per accelerare l’automazione

NTT e VMware sviluppano e realizzano un prodotto 5G Edge+Private come servizio interamente gestito

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., una delle più importanti aziende di infrastrutture e servizi IT, oggi ha annunciato il lancio di Edge-as-a-Service, una piattaforma gestita di edge computing che offre alle aziende la capacità di realizzare rapidamente, gestire e controllare applicazioni più vicine ai margini della rete.

NTT e VMware, in collaborazione con Intel, si associano per fornire soluzioni e servizi innovativi incentrati sull’edge. NTT utilizza Edge Compute Stack di VMware per alimentare il suo nuovo prodotto Edge-as-a-Service. VMware sta inoltre adottando le tecnologie Private 5G di NTT nell’ambito della sua soluzione edge.

