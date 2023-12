Riassunto: Neuranics lancia una rivoluzione nel monitoraggio cardiaco 24/7 al CES 2024 con una piattaforma di sviluppo Wearable Magnetocardiography (MCG)

Neuranics, azienda recentemente uscita dalle Università di Glasgow e di Edinburgo, sviluppa una tecnologia pionieristica di sensori magnetici per applicazioni nei settori sanitario, del fitness e del metaverso.







GLASGOW, Scozia–(BUSINESS WIRE)–Neuranics, start-up specializzata in sensori magnetici, ha annunciato il lancio di un kit per lo sviluppo di sensori magnetici che registrerà l’attività magnetica del cuore, trasferendola via Bluetooth per la registrazione e l’analisi live 24/7 a uno smartphone, un tablet o un laptop.

Fondata nel 2021 come spin-out dalle Università di Glasgow e di Edinburgo, la società si è recentemente assicurata un finanziamento pre-seed di 1,9 milioni di sterline, guidato da Par Equity.

