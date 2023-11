Riassunto: NetWitness riconosciuto leader in ambito NDR e SIEM nei report GigaOm Radar 2023

Il report di mercato inserisce il fornitore di cybersicurezza tra i primi posti della classifica

BEDFORD, Massachussets–(BUSINESS WIRE)–NetWitness, fornitore di soluzioni e servizi di cybersecurity, è stato riconosciuto come uno dei principali leader di piattaforme di Network Detection & Response (NDR) e Security Information and Event Management (SIEM). Il GigaOM Radar Report, per le tecnologia NDR e SIEM dunque, inserisce di fatto Netwitness, tra I leader di settore insieme a IBM e Microsoft.





GigaOm ha classificato NetWitness come leader sulla base di alcuni aspetti chiave tra cui l’analisi forense degli eventi, il modulo NDR, allarmi puntuali e l’autotuning, l’arricchimento dei dati, la collaborazione e la gestione dei casi, l’automazione e la convergenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

