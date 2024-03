Riassunto: NetApp combatte la ransomware in tempo reale con intelligenza artificiale integrata in soluzioni di archiviazione aziendale e cyber resilienza potenziata

Aumenta la leadership di NetApp nella fornitura di risposta e recupero più rapidi nei disastri informatici con nuove funzionalità, mentre aumentano le minacce di ransomware

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda di infrastrutture di dati intelligenti, oggi ha annunciato funzionalità di cyber resilienza che consentiranno ai clienti di proteggere meglio e recuperare i propri dati di fronte a minacce di ransomware. NetApp è una delle prime a integrare l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML) direttamente nell’archiviazione primaria aziendale per combattere il ransomware in tempo reale. Le funzionalità di cyber resilienza di NetApp proteggono sia i dati primari che quelli secondari delle aziende, che siano archiviati in sede o sul cloud.

