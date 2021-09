Riassunto: Nasce SmartStream sul nuovo mercato europeo Cboe per ampliare la copertura dei dati di riferimento

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SmartStream Technologies, il fornitore di soluzioni finanziarie Reference Data Utility (RDU), oggi annuncia la sua collaborazione e parte con Cboe Europe, un mercato di opzioni e futuro con sede ad Amsterdam. SmartStream RDU renderà i dati di Cboe Europe disponibili ai suoi clienti – rafforzando ulteriormente la sua copertura di dati di riferimento.

SmartStream RDU comprenderà i dati di Cboe Europe nel Exchange Traded Derivative Service per consentire agli utenti di mutualizzare i processi necessari a gestire i dati del mercato – assicurando che tutti i partecipanti attivi siano pronti il giorno del trading. Oltre ai 105 Market Identifier Codes (MIC), i codici identificativi di mercato attualmente supportati, SmartStream RDU agirà come agente elaboratore, gestendo il ciclo di vita dei dati completo – identificazione, convalida, arricchimento, controlli incrociati e applicando in maniera critica le best practice di pulizia per fornire dati della migliore qualità, nei formati richiesti.

