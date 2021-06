Riassunto: NanoTemper accede al mercato della produzione di proteine ​​con il lancio di Andromeda aiutando le organizzazioni di ricerca a contratto e gli operatori del settore biofarmaceutico ad accrescere l’efficienza dello screening dell’espressione delle …

SOUTH SAN FRANCISCO, California–(BUSINESS WIRE)–

NanoTemper accede al mercato della produzione di proteine ​​con il lancio di Andromeda aiutando le organizzazioni di ricerca a contratto e gli operatori del settore biofarmaceutico ad accrescere l’efficienza dello screening dell’espressione delle proteine ​​di membrana

NanoTemper Technologies, rinomata per la creazione di strumenti biofisici in grado di eseguire caratterizzazioni complesse, ha compiuto il proprio ingresso nel mercato della produzione di proteine ​​con il lancio di Andromeda, uno strumento che permette di stabilire livelli di espressione ottimali garantendo la stabilità termica delle proteine ​​di membrana ricombinanti nei lisati grezzi, che non sarebbe possibile usando i metodi o le sole tecnologie attualmente disponibili. Andromeda migliora l’efficienza dei team addetti alla produzione di proteine ​​presso le organizzazioni di ricerca a contratto (contract research organization, CRO) e le aziende del settore biofarmaceutico, che possono ora giungere alla purificazione molto più rapidamente e con proteine ​​molto più stabili, grazie ai dati analitici sulla stabilità termica prodotti durante il processo di screening dell’espressione.





