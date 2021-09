Riassunto: MSCI lancia Implied Temperature Rise per aiutare gli investitori ad allineare i loro portafogli con gli obiettivi mondiali sul clima

L’indicatore previsionale, che funziona con Target Scorecard di MSCI, permette di seguire l’allineamento delle imprese ai target globali in materia di temperatura

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–MSCI, fornitore leader di strumenti e servizi a supporto delle decisioni critiche per la comunità mondiale degli investitori, ha annunciato il lancio della soluzione Implied Temperature Rise (o “Temperature Rise”), che fornisce agli attori internazionali i dati per seguire il modo in cui le aziende nel loro portafoglio di investimento si stanno allineando agli obiettivi mondiali in materia di temperatura. Il set di dati a livello di società coprirà quasi 10.000 imprese quotate in Borsa all’indice MSCI ACWI Investable Market Index.

L’innovativa soluzione per il clima debutta in previsione di COP26, che si svolgerà a novembre, e fa seguito alla recente relazione a cura della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), che consiglia a tutte le istituzioni finanziarie di misurare e verificare l’allineamento dei rispettivi portafogli con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi utilizzando indicatori previsionali.

